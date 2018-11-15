«Диалог с экспертом»: отказ в регистрации ИП

Компания Такснет в рамках своей новой рубрики «Диалог с экспертом» опубликовала интервью с Анной Веденеевой, генеральным директором «Бухгалтерское Бюро Анны Веденеевой», на тему: «Отказ регистрации ИП».

Такснет: Анна, расскажите, что же делать в случае получения отказа? Куда бежать?

Анна: Пугаться этого не следует, ведь достаточно будет понимать, как исправлять возникшую ситуацию. К тому же знание возможных причин отказа позволит во многих случаях избежать этой неприятной ситуации и не допустить возможных ошибок.



В качестве примера, рассмотрим два случая. Одному человеку нужно было зарегистрировать ИП, другому — войти участником в общество и сменить исполнительный орган. В обоих случаях отказ: они являлись участниками обществ, которые, как раз-таки, ликвидировали принудительно.



Первый был участником ООО, которое было в стадии добровольной ликвидации, например, на протяжении 7 лет! И за все это время организация ни разу не предоставляла отчетность.



Второй оказался участником нескольких предприятий, которые были зарегистрированы по адресам, которые, в свою очередь, оказались в списке массовых.

Это лишь одна из причин, по которым удачно зарегистрировать ИП не получится. Российское законодательство чётко регламентирует процедуру регистрации предпринимательской деятельности. Указаны не только требования к заявителю, список документов, размер государственной пошлины и прочие обязательные параметры.