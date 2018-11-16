Вниманию ИП на ПСН: работы по техобслуживанию домофонов и систем видеонаблюдения не относятся к электромонтажным

Верховный Суд РФ в определении № 309-КГ18-15132 подтвердил, что работы по техническому обслуживанию, ремонту и диагностике домофонов и систем видеонаблюдения не могут быть отнесены к монтажным и электромонтажным, для которых может применяться патентная система налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба ФНС.

Индивидуальный предприниматель применял УСН. На 2014 год он получил патент на право применения ПСН по виду деятельности «Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ». В этот период ИП применял обе системы налогообложения. Предприниматель не включал в состав доходов по УСН выручку, полученную при выполнении работ по техническому обслуживанию, ремонту и диагностике домофонов и систем видеонаблюдения. Он считал, что эта деятельность относится к монтажным и электромонтажным работам, в отношении которых применяется ПСН.

Инспекция в ходе камеральной проверки налоговой декларации по УСН доначислила предпринимателю налог по УСН, пени и штраф. Она указала, что полученные им доходы не относятся к деятельности, на которую распространяется патент, поэтому они должны облагаться в рамках УСН.

Не согласившись с инспекцией, налогоплательщик обратился в суд. Суды трех инстанций ему отказали, указав, что указанные работы не могут быть отнесены к монтажным и электромонтажным на основании Общероссийских классификаторов видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и ГОСТ Р 56203-2015. Следовательно, ИП не вправе применять ПСН в отношении этой деятельности в соответствии с пп. 13 п. 2 ст. 346.43 НК РФ. Выручка от выполнения указанных работ должна быть включена в доход, облагаемый налогом по УСН. Суды также отметили, что только с 1 января 2016 года предприниматели, занимающиеся техническим обслуживанием домофонов, вправе применять ПСН по виду деятельности «Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования», в соответствии с пп. 63 п. 2 ст. 346.43 НК РФ.

ИП обратился в Верховный Суд РФ, который отказал ему в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.