Всеобщий переход на цифровое телевидение уже близок. Готовьтесь

Согласно федеральной программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», утверждённой Правительством РФ, в ближайшее время 100% россиян должны иметь доступ к общероссийским теле – и радиоканалам с помощью цифрового сигнала. При этом аналоговое вещание планируется прекратить.

Переход телевидения от аналогового стандарта к цифровому начнётся в феврале 2019 года и будет осуществлён в три этапа. Окончательное внедрение «цифры» по всей стране запланировано на июнь 2019 года - с этого времени в цифровом формате будут доступны 20 бесплатных телевизионных каналов, финансирование аналогового вещания прекратится через полгода.

Накануне в Правительстве прошло совещание, посвященное этому вопросу. Дмитрий Медведев призвал определить порядок перехода регионов к новому формату в зависимости от их готовности. Например, Тверскую область отключат от «аналога» уже в декабре 2018 года, потому что территория региона на 100 % покрывается цифровым сигналом.

«Несмотря на то, что сегодня практически полностью вышли из обихода телевизоры, которые не могут принимать цифровой сигнал, у кого-то они всё-таки есть, и этих людей нельзя оставить без телевидения. Нужно также компенсировать затраты социально незащищённых граждан на приобретение приставок. Эта процедура должна быть простой», - заявил Дмитрий Медведев.

Отметим, депутаты от «Справедливой России» внесли в петербургский парламент законопроект, предусматривающий выплату компенсаций на покупку комплекта оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала петербургским пенсионерам и малообеспеченным семьям (в размере не более 4 тыс. рублей на одну квартиру).

Добавим, глава «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что прекращение аналогового телевизионного вещания означает введение имущественного ценза на получение информации и призывает отложить эту меру.