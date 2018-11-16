Где компании обяжут резервировать рабочие места для предпенсионеров

В Заксобрание Санкт-Петербурга будет внесен законопроект «О резервировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы».

Документ призван защитить права ряда категорий граждан, которым трудно найти работу.

Среди них, например, граждане предпенсионного возраста, молодежь в возрасте 18-20 лет, впервые ищущая работу, уволенные с военной службы, одинокие и многодетные родители, воспитывающие детей-инвалидов, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварий и катастроф, беженцы и вынужденные переселенцы.

Согласно законопроекту, 2 % рабочих мест для таких категорий должен будут резервировать работодатели, среднесписочная численность работников которых превышает 100 человек.