Русский Ипотечный Банк перестал проводить платежи

Русский Ипотечный Банк (РИБ) прекратил операционную деятельность, об этом сообщается на сайте банка.

Причина указана в сообщении - в последнее время банк столкнулся с волной негативных публикаций о РИБ в интернете, в том числе в социальных сетях, на различных форумах и анонимных Telegram-каналах. Это вызвало массовое снятие и вывод денежных средств клиентами банка со своих счетов.

В сложившейся ситуации осуществлять операционную деятельность банка, в том числе с использованием каналов дистанционного обслуживания, в нормальном режиме не представляется возможным.

В интернет-банке и мобильном приложении РИБ-мобайл операции в разделе «Платежи и переводы» недоступны. Выписки, отчёты, справки и другие документы для формирования в разделе «Заказать выписку» доступны в штатном режиме. Совершение операций в мобильном приложении РИБ-переводы недоступно.

Совет директоров и менеджмент Русского Ипотечного Банка в соответствии с нормативными документами и во взаимодействии с ЦБ РФ вырабатывают меры для восстановления работоспособности банка, говорится в сообщении.

РИБ находился в конце второй сотни российских банков по размеру активов.