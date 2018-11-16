Сбербанк займется выдачей гражданам электронных паспортов

К 2024 году в России появится удостоверение личности нового поколения, которое заменит собой паспорт, СНИЛС и ИНН. Также обсуждается возможность интеграции в новые паспорта водительских прав.

Выдачей этих документов готов заняться Сбербанк в своих отделениях с функцией госуслуг, пишут «Известия».

Также Сбербанк готов выдавать водительские права с чипом, как только их стандарт утвердит Минкомсвязи.

Добавим, сейчас в качестве пилотного проекта Сбербанк предоставляет госуслуги населению только в трех городах: Казани, Уфе и Иркутске. Основную долю операций составляют сделки с недвижимостью.

Между тем эксперты полагают, что вряд ли выдача электронных удостоверений личности будет осуществляться кем-то, кроме сотрудников МВД. Даже если физически выдача будет происходить в отделениях Сбербанка, делать это все равно будет представитель МВД, а не кредитной организации.

В пресс-службе МВД «Известиям» сообщили, что «вопрос о порядке выдачи электронных паспортов в настоящее время прорабатывается с Минкомсвязью России и Минэкономразвития России».