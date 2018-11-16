Россияне теряют социальный оптимизм

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в октябре большинство показателей социального самочувствия россиян было заметно ниже, чем год назад, пишет «Интерфакс».

С октября прошлого года вырос только индекс удовлетворенности жизнью, все остальные индексы заметно снизились. Значение индекса (от 1 до 100) показывает, насколько положительные оценки доминируют над плохими.

Удовлетворенность россиян жизнью немного улучшилось (63 пункта против 60 пунктов в октябре 2017 года). О том, что жизнь их в целом устраивает, заявили 58% опрошенных, об обратном — 16%, еще 21% частично согласны и с первыми, и со вторыми.

Уровень социального оптимизма, показывающий, как россияне представляют жизнь своей семьи через год (лучше, хуже или так же), снизился за год с 63 пунктов до 40. Четверть россиян ожидают ухудшения в ближайший год, столько же надеются на лучшее.

Сильно ухудшилась и оценка экономической ситуации в стране, индекс снизился с 59 пунктов до 43. Очень плохим экономическое положение России считают более четверти респондентов — 27%, а очень хорошим его видят 13%.

Индекс поддержки общего курса развития страны тоже снизился — с 74 пунктов до 57. С тем, что дела в стране идут в правильном направлении, полностью согласны 30% россиян, полностью не согласны 20%, а 47% опрошенных сомневаются в его правильности.

Все нынешние показатели исследования очень далеки от пиковых значений, достигнутых в 2014 года, говорится в пресс-релизе ВЦИОМ.

«Полученные данные вызывают тревогу. Несмотря на то, что удовлетворенность жизнью остается весьма высокой, заметно увеличиваются доли пессимистично оценивающих как перспективы собственной семьи, так и ход дел в стране в целом. С точки зрения общества, значительно хуже было только по итогам кризиса 2009 года и во время «болотных протестов», — приводит ВЦИОМ слова руководителя Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олега Чернозуба.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 23 октября, в нем принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Объем выборки — 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.