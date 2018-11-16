Граждане больше не смогут быть налоговыми агентами по НДС

Из перечня налоговых агентов по НДС исключены физлица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, которые арендуют федеральное, региональное или муниципальное имущество. Поправки в статью 161 НК РФ были приняты Госдумой в четверг в третьем чтении.

Мало кто знает, что граждане, не являющиеся ИП, могут быть налоговыми агентами по НДС. Ситуация настолько редкая, что даже налоговики не могли толком объяснить, как же в подобных случаях физлицу отчитываться о перечисленном НДС. Обычно нежилые помещения у государства арендовали люди творческих профессий - художники, скульпторы и т.п. Т.е. лица, весьма далекие от проблем налогообложения.

С принятием нового закона проблема исчезнет как у арендаторов, так и у налоговиков.