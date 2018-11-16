Минюст отменил незаконное письмо ФНС

Владимир Туров в своем блоге рассказал об отмене действия письма ФНС России №ЕД-4-15/13247 «О профилактике нарушения налогового законодательства» от 10 июля 2018 года. В соответствии с которым, сотрудники налоговых органов, мягко говоря, начали перегибать палку: не принимать декларации по НДС у компаний, которые обладают признаками «неблагонадежности».

Теперь хорошая новость. Палата налоговых консультантов России обратилась в Министерство юстиции: это письмо неправомерное и оно нарушает права налогоплательщиков. Под давлением Минюста налоговики отменили резонансный документ: теперь Письмо ФНС России от 10 июля 2018 года № ЕД-4-15/13247 не действует.