Удивительная новость! Удержания из зарплаты сотрудников по их заявлениям - незаконны

Может ли работодатель удерживать из зарплаты работника денежные средства по его заявлению (например, на погашение кредита)?

Нет, считает Минтруд.

Согласно статье 137 ТК удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, предусмотренных ТК и иными федеральными законами.

Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности работодателю могут производиться:

для возмещения неотработанного аванса, выданного в счет зарплаты;

для погашения неизрасходованных командировочных;

для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок;

за неотработанные дни отпуска.

При этом следует иметь в виду, что данный перечень носит исчерпывающий характер , сообщается в письме Минтруда № 14-1/ООГ-844823 от 23.10.2018.

Отметим, что Роструд давал совсем противоположные разъяснения. В конце прошлого года ведомство выпустило методичку, в которой разъяснило, что и в каком размере можно удерживать из зарплаты.

В частности, работник вправе обратиться к работодателю с заявлением об удержании из заработной платы и последующим направлении удержанных денежных средств на другие цели — погашения кредита, оплату учёбы и т.п.

При этом работодатель не обязан возлагать на свою бухгалтерию какие-либо дополнительные обязанности в этой части, однако может сделать это на основании соглашения с работником.