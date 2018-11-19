Разработан бланк заявления об отказе от доплаты к пенсии для депутатов Госдумы

На днях был принят закон, который предоставляет депутатам Госдумы и членам Совета Федерации возможность отказаться от надбавок к пенсии.

Для этого надо будет написать соответствующее заявление на имя Министра труда и социальной защиты РФ.

Причем отказ от надбавки к пенсии обратной силы иметь не будет, он является «безусловным и не подлежащим отзыву».

Подробнее читайте об этом в материале «Депутаты Госдумы теперь могут отказаться от доплаты к пенсии. Сколько они потеряют».

Поправки вступят в силу с 1 января 2019.

В этой связи Минтруд подготовил проект Постановления, которым, в частности, утверждается форма заявления для отказа.

Добавим, недавно журналисты РБК опросили депутатов Госдумы на предмет того, готовы ли они воспользоваться новым законом о праве отказаться от пенсионной надбавки.

Из 74 опрошенных депутатов, подпадающих под действие закона, о таком намерении сказали всего 6 человек.