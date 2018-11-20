Если недвижимость компании не включена в Перечень, она облагается налогом по средней стоимости

Согласно пункту 2 статьи 375 НК налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии со статьей 378.2 НК.

Особенности такого налогообложения устанавливаются закона субъектов РФ. При этом в субъекте обязательно должен быть утвержден перечень объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости.

Объект недвижимого имущества, не включенный в Перечень на 2018 год, подлежит налогообложению налогом в налоговом периоде 2018 года исходя из среднегодовой стоимости.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № БС-4-21/21842 от 09.11.2018.