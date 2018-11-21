Регистрация построенного объекта избавит от повышенного земельного налога

В отношении земельных участков, приобретенных в собственность физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на них жилищного строительства в ряде случаев производится с учетом повышающего коэффициента (когда строительство не завершено).

Условием для применения при исчислении земельного налога коэффициентов, предусмотренных пунктами 15 и 16 статьи 396 НК, является государственная регистрация права собственности на земельный участок с видом разрешенного использования, предусматривающим жилищное строительство (индивидуальное жилищное строительство).

При этом применение указанных коэффициентов прекращается в случае госрегистрации права на построенный объект недвижимости, для строительства которого приобретался соответствующий земельный участок, либо прекращения права собственности на такой участок.

Иных оснований для прекращения применения указанных коэффициентов Налоговым кодексом не предусмотрено.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-02/7892 от 02.11.2018.