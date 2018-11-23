Когда работодатели должны платить взносы на ОПС по доптарифам

Выплаты занятым во вредных (опасных) условиях труда работникам, осуществляющим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения в сельской местности, не облагаются взносами по доптарифам.

Об этом сообщил Минфин в письме № 03-15-05/80175 от 08.11.2018.

В соответствии со статьей 428 НК для плательщиков-работодателей в отношении выплат в пользу физлиц, занятых на видах работ, указанных в пунктах 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», применяются дополнительные тарифы страховых взносов на ОПС, размер которых зависит от результатов СОУТ.

Таким образом, к выплатам работникам, не занятым на видах работ, указанных в пунктах 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ, дополнительные тарифы страховых взносов на ОПС не применяются, даже если по результатам СОУТ таких работников установлен класс условий труда вредный или опасный.

В связи с этим, поскольку лица, осуществляющие лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках городского типа либо только в городах, поименованы в 20 пункте части 1 статьи 30 Федерального закона № 400-ФЗ, то выплаты в пользу таких лиц не облагаются страховыми взносами по дополнительным тарифам на ОПС.