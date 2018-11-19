Как рассчитываются пени по старым налоговым долгам

Пени за неуплаченные налоги прошлого периода, доначисленные инспекцией во время действия новой ставки, рассчитываются по ставке, которая применялась к такой прошлой задолженности. К такому выводу пришла ФНС России при рассмотрении жалобы налогоплательщика в решении от 05.10.2018 № СА-4-9/19520@.

Компания занизила сумму налога на имущество организаций за 2013 год. По результатам выездной проверки в 2018 году инспекция доначислила ей соответствующие суммы налога и пени. При этом пени рассчитывались следующим образом:

с 2013 года и по дату вынесения решения – по норме пункта 4 статьи 75 Налогового кодекса в редакции, действующей до внесения в нее изменений Федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России (старая ставка);

с даты, следующей за днем вынесения решения, и до даты погашения налогоплательщиком задолженности по налогу - по норме пункта 4 статьи 75 Налогового кодекса в редакции Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ – 30 календарных дней исходя из ставки 1/300, а с 31 дня исходя из 1/150 ставки рефинансирования Банка России (новая ставка).

Налогоплательщик не согласился с расчетом пеней по новой ставке, посчитав, что Федеральный закон № 401-ФЗ вступил в силу после образования задолженности по налогу и ухудшает его положение, а значит в данном случае применяться не может. Он обратился с жалобой в ФНС России.

По закону новая ставка для расчета пеней применяется к задолженности, образовавшейся с 1 октября 2017 года (часть 9 статьи 13 Федерального закона от 30.11.2016 № 401-ФЗ). Поэтому инспекция рассчитала часть пени по новой ставке к задолженности по налогу на имущество организаций за 2013 год, полагая, что она возникла в 2018 году по решению о доначислении налога. ФНС России при рассмотрении жалобы налогоплательщика отметила, что задолженность образуется, когда налогоплательщик впервые не уплатил положенный налог. В данном случае, это было в 2013 году, а не в 2018-м, когда инспекция это обнаружила. Поэтому у инспекции не было оснований для начисления пени по новой ставке (1/150) на задолженность по налогу за 2013 год. Пеня по такой задолженности рассчитывается по старой ставке (1/300).