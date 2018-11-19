До конца 2018 года нужно завершить аттестацию рабочих мест

Спецоценка условий труда (СОУТ) или в старой терминологии «аттестация рабочих мест» действительна в течение пяти лет. А поэтому 31 декабря 2018 года является крайним сроком, до которого можно использовать результаты «старой» аттестации. Это означает, что компании и ИП, которые еще не провели СОУТ по-новому, в обязательном порядке должны провести эту процедуру до конца 2018 года. Игнорирование данной процедуры грозит работодателю немалыми штрафами, рассказали эксперты «РосКо—Консалтинг и аудит» в блоге компании.

Несколько слов об общих правилах аттестации. По трудовому законодательству работник имеет право на рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором (ст.21 ТК РФ).

И работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда (абз. 10 ч. 2 ст. 212 ТК РФ).

Отношения, возникающие в связи с проведением СОУТ, а также с реализацией обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и права работников на рабочие места соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда регулируются Федеральным законом от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», вступившим в силу с 01.01.2014 г. (далее по тексту – Закон №426-ФЗ).

Проведение СОУТ, а также организация и финансирование производится за счет средств работодателя (ч.1 ст.8 Закона №426-ФЗ).

Результаты СОУТ применяются, в частности, для предоставления различного рода гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ.

По результатам проведения специальной оценки условий труда устанавливаются классы (подклассы) условий труда на рабочих местах (п.2 ст.3 Закона №426-ФЗ). А условия труда на рабочем месте, а также гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда с указанием характеристик условий труда на рабочем месте являются обязательными для внесения в трудовой договор с работником (ст.57 ТК РФ).

Важно!

Несмотря на то, что с 01.01.2014 г. понятие «аттестация рабочих мест» заменено термином «специальная оценка условий труда» (СОУТ), по-прежнему многие специалисты апеллируют понятием «аттестация рабочих мест». По сути, несмотря на формальную замену понятий, смысловая нагрузка терминов не поменялась. Поэтому термины «аттестация рабочих мест» и СОУТ являются синонимами и имеют право на жизнь.

Специальная оценка условий труда

По общему правилу, СОУТ включает в себя измерение опасных производственных факторов в ходе осуществления, например, штатных производственных процессов.

СОУТ необходимо провести на всех рабочих местах, даже на тех, где отсутствует фактор «вредности» (например, рабочее место бухгалтера, менеджера, директора), за некоторым исключением (см. ниже). В отношении рабочих мест, которые признаются аналогичными, достаточно провести СОУТ только в отношении 20% таких мест (но не менее двух рабочих мест). Поэтому по остальным рабочим местам результаты оценки будут распространяться автоматически (ст.9 Закона №426-ФЗ).

Важно!

Например, если в компании работают шесть аудиторов, которые находятся в одной комнате, пользуются одинаковым оборудованием (компьютером, принтером и т.п.), то их рабочие места можно считать аналогичными и вместо шести оценить только два рабочих места.

Рабочие места менеджера и бухгалтера (разный функционал, должности) нельзя считать аналогичными и правило 20% (но не менее двух рабочих мест) в этом случае не действует.

Результаты проведенной СОУТ действуют пять лет и в случае отсутствия вредных условий труда (если в отношении рабочего места не произошло никаких изменений), срок действия оценки продляется. Но это не касается рабочих мест с вредным и опасным характером производства, в отношении таких мест СОУТ проводится с периодичностью один раз в пять лет либо чаще (если речь идет о внеплановом проведении СОУТ).

Когда можно не проводить аттестацию рабочих мест?

Не проводится аттестация рабочих мест в отношении:

— вакантных рабочих мест (т.к. производственные процессы не осуществляются, то СОУТ не нужен, что подтверждается письмом Минтруда РФ от 14.03.2016 г. №15-1/ООГ-1041);

— в отношении условий труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (п.3 ст.3 Закона №426-ФЗ).

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