«Юнистрим» временно не сможет заниматься обменом валюты. ЦБ запретил

ЦБ провел внеплановую проверку платежной системы «Юнистрим» и выдал предписание об ограничении валютообменных операций до 1 марта 2019 года, пишет «Коммерсантъ».

Ограничение введено в связи с выявленными нарушениями при идентификации клиентов, совершавших крупные валютообменные операции. Отметим, существенную долю доходов «Юнистриму» приносят операции трудовых мигрантов, которые получают зарплату в рублях и отправляют средства на родину в долларах. Раньше «Юнистрим» в таких случаях сначала производил валютообменную операцию, а потом уже перевод. Но запрет ЦБ сделал эту схему невозможной.

Мы приняли решение, что два продукта нужно склеить, чтобы одной операцией можно было провести перевод с конверсией на уровне системы "Юнистрима"»,— пояснил глава компании Кирилл Пальчун.

Между тем эксперты полагают, что ограничение на валютообменные операции может быть очень чувствительным для «Юнистрима» и приведет к значительному сокращению доходов, тогда как значительная часть расходов в бизнесе компании постоянна.