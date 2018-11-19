Российский бизнес настроен оптимистично. Особенно сфера услуг

Доля предприятий, ожидающих наращивание выпуска, за вычетом доли тех, кто ждет сокращения производства, составила 25%. Таким образом, оптимизм российского бизнеса в октябре достиг наивысших показателей за последний год, оценили аналитики IHS Markit в обзоре Business Outlook, о котором пишет РБК.

Рост уверенности связан с ожиданиями по увеличению спроса, доступом к новым рынкам и наращиванием инвестиций, отмечают аналитики.



Вместе с тем, позитивные ожидания сосредоточены в сфере услуг, а промышленные предприятия отличились минимальной степенью оптимизма с октября 2016 года.

Настроения промышленников были относительно позитивными с середины 2016 года до конца 2017-го, а затем «у них энтузиазм поутих», отмечает директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. Хотя ситуация не критическая, подчеркивает он: «Они вошли в позитивную стагнацию». Промышленность «обречена» на рост, но он будет медленным в ближайшие два-три года, считает эксперт.