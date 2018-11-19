В Личном кабинете на сайте ФНС проблемы с отправкой 3-НДФЛ

Наш читатель пытался отправить декларацию 3-НДФЛ через Личный кабинет на сайте nalog.ru, но столкнулся с трудностью.

Этой проблемой он поделился с нашей редакцией.

В Личном кабинете физического лица (новая версия) в разделе для отправки 3-НДФЛ после открытия всплывающего окна для загрузки приложений к декларации у тега body появляется свойство "style="overflow: hidden;". Проще говоря, стоит открыть это окно - как у основной страницы отключается вертикальная прокрутка. Только вот это свойство после закрытия окна (по крестику, по удачной загрузке документов) не восстанавливается.

В зависимости от размеров экрана достаточно загрузить 1-2-3-5 документов, чтобы поле для ввода пароля от ЭП и кнопка отправки декларации стали в невидимой зоне. Для обычного пользователя это, скорее всего, станет непреодолимым препятствием отправить декларацию.

В ЛК в разделе "отзывы о работе" это сообщено несколько дней назад, но реакции от них до сих пор никакой.