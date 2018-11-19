Крупнейшие банки массовое повышают ставки валютных вкладов

Крупные розничные банки, опасаясь новых международных санкций в отношении России и продолжения оттока средств населения, дружно увеличивают привлекательность депозитов в валюте. За первую половину ноября 10 из топ-30 банков по величине портфеля привлеченных средств населения повысили доходность долларовых вкладов. Лучшие ставки у некоторых из них уже подбираются к 4% годовых. Ряд этих банков также улучшили условия вкладов в евро. Ситуацию на рынке исследовала газета «Ведомости».

Россельхозбанк, чьи долларовые ставки и прежде были одними из самых высоких, в начале ноября поднял их еще на 0,1-0,75 процентного пункта (п. п.). Правда максимальная ставка (действует при вложении дистанционно от $25 000 на 4 года) выросла лишь с 3,85 до 3,95% годовых. А на год банк принимает доллары во вклады теперь под 3,6-3,8% годовых.

Банк «Открытие» и Бинбанк резко подняли доходность долларовых вкладов — максимальная ставка в них выросла с 0,8-0,9% до 3,5% годовых. Столько Бинбанк платит при размещении на один год суммы от $300 (вклад «Максимальный процент»), «Открытие» — от $1000 (вклад «Основной доход»). Кроме того, оба банка вернули вклады в евро — пока со ставкой до 0,5% (от 300 или 1000 евро, 367 дней). Росгосстрахбанк (входит в группу «Окрытие») увеличил максимальные ставки вкладов в долларах с 1,7 до 2,7% годовых, в евро — до 0,6% годовых.

В СМП-банке и санируемом им Московском областном банке долларовые ставки выросли на 0,8 п. п., а максимальные — до 3,65% (от $25 000 и от $10 000 соответственно, при вложении на один год). В банке «Ренессанс кредит» они поднялись на 0,25-0,5 п. п. до 2,25% (от $500, 550 дней), в МТС-банке — на 0,6-1 п. п. до 2,8% в рознице и до 3,3% для состоятельных клиентов.

Тинькофф банк повысил стандартные ставки в долларах на 1 п. п. до 2-2,5% годовых, «Хоум кредит» — на 1 п. п. до 2,5% годовых (на один год, от $100), УБРиР — на четверть пункта до 3% годовых.

Кроме того, на этой неделе Московский кредитный банк предложил клиентам новый вклад «Мечта» сроком 380 дней на сумму от $1000 со ставкой 3,35% годовых ( 0,3 п. п. к прежней лучшей ставке).

А лидер рынка Сбербанк в минувший вторник продлил действие долларового промовклада «Ставка на максимум» для очень состоятельных клиентов, ставка которого достигает 3,95% при вложении на год свыше $100 млн. Тем, кто готов вложить на год от $150 000, Сбербанк заплатит по этому вкладу 3,8%. Ставки его розничных долларовых депозитов с начала октября не превышают 2% годовых.

Ранее, в конце октября, ставки долларовых вкладов существенно повысил банк ВТБ (до 3,2-3,8% в зависимости от срока и категории клиента).