Как налоговики могут применять результаты дополнительных мероприятий налогового контроля

Для получения дополнительных доказательств налогового правонарушения фискалы могут назначить дополнительные мероприятия налогового контроля. Об особенностях применения результатов таких мероприятий рассказал «Такснет» в блоге компании со ссылкой на письмо ФНС № ЕД-4-2/20515@ от 19.10.2018

Дополнительные мероприятия налогового контроля могут быть применены только для уточнения обстоятельств, связанных с обнаруженными в ходе налоговой проверки правонарушениями, но не для поиска других, не указанных в акте налоговой проверки.

С момента вынесения решения о привлечения к ответственности (отказа в привлечении к ответственности) в этот документ не могут быть внесены изменения, ухудшающие положение налогоплательщика, в отношении которого было вынесено это решение.

И напротив, если внесение изменений в решение улучшит положение налогоплательщика, то они допускаются.