Установлены коэффициенты-дефляторы на 2019 год для расчета налогов

С парой примеров начисления налогов исходя из предполагаемого могу познакомить, в Москве, но в ин...
А работники у вас в качестве бессловестной скотинки? Они будут молча соглашаться с тем, как вы их...
Не счесть числа тем случаям, когда НИ выставляла к уплате налог именно из предполагаемого дохода....
"Нет дохода, нет налога"Не счесть числа тем случаям, когда НИ выставляла к уплате налог именно из...
Чтобы мы видели. как у них много работы и как они нужны...
"Товарищ" уверен, что любое дееспособное юр.лицо имеет в своём распоряжении пару ИП, именно для т...
О каких налогах речь? Вы предлагаете повысить НДФЛ иностранным гражданам просто потому, что кто-т...
Честно говоря не представляю чтобы в ремонте-строительстве юр.лицо пользовалось услугами самозаня...
Конституцию наши депутаты давно в руки не брали. А там чётко написана. Каждый имеет право на труд...
С юр.лицом сложнее, но я бы перевел работников на НПД и устроил на работу к смежнику и наоборот; ...
Для этого не надо соглашение. Это прописано в законе . И потом диспансеризация положена всем граж...
У нас ведь уже есть соглашение на электронный документооборот с пФ. У каждого есть личный кабинет...
Роструд в Докладе с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое...
Ну раз ты слышишь, значит да )
Так и слышен тяжелый вздох... Через четыре с лишним года после статьи случилось, что ли??
Еееее... Онлайн-курсы - это клева.
"у ВВП последний срок президентства..."ну да,и продлится он до погасания Солнца.
Эх...2014 год. Как все было хорошо и спокойно )
Сейчас работодателю выгодно взять на стройку 10 молодых узбеков, чем 10 горожан , которые требуют...
Зачем все эти соглашения, если каждый уже имеет личный кабинет в госуслугах и может сам подавать ...
Не надо никаких нулей указывать. Нет дохода, нет налога
Стаж у многих уже есть, достаточный для получения обычной, а не социальной пенсии. И потому уплат...
Не надо сравнивать небольшую Белоруссию с нашей страной. Конкуренция у нас намного выше. И клиент...
Сколько же ошибок в ваших статьях (((( "...по формуле: Собственный капитал = сумма а...
Роструд в Докладе с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое...
Думаю, что счет под это дело нужно открыть и банку поручить, а клиентам номер карты говорить и фс...
если государство обелило бы всех самозанятых и все серые зарплаты, то не толь...
Может пора уже платить за это..
Обнала стало явно меньше за последние 2-3 года
Ну если колбаса подорожает, а само мясо непосредственно подешевеет на треть (удешевление продукто...
у ВВП последний срок президентства...у элиты - "После Нас хоть потоп"....
Просто так ходишь и даешь по несколько месяцев различные отчеты и прочие бумажки
Всё переписали. И печатную форму тоже сделали неудобную. Старая была лучше. Просто добавили бы в ...
Вот-вот, хотя про это еще великие говорили "Верхи не могут жить по-старому, низы не хотят" - и пу...
Если дадут работать и зарабатывать и при стабильной эконом. ситуации, то почему бы и нет. А если ...