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Установлены коэффициенты-дефляторы на 2019 год для расчета налогов

Минэкономразвития опубликовало приказ с коэффициентами-дефляторами на 2019 год. Обратите внимание, что несмотря на то, что коэффициент для УСН утвержден, он временно не применяется.

Коэффициента в будущем году будут равны:

Налог

Коэффициент-дефлятор

в целях применения главы 23 НК (НДФЛ)

1,729

в целях применения главы 26.2 (УСН)

1,518

в целях применения главы 26.3 (ЕНВД)

1,915

в целях применения главы 26.5 (ПСН)

1,518

в целях применения главы 32 (налог на имущество)

1,518

в целях применения главы 33 (торговый сбор)

1,317

 

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