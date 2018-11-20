Сколько иностранцев будет работать в России в 2019 году

Подписано Постановление Правительства РФ №1365 от 14.11.2018 об установлении на 2019 год допустимой доли иностранных работников в отдельных видах экономической деятельности

В некоторых сферах экономической деятельности на 2019 год сохранена установленная на 2018 год допустимая доля иностранных работников.

В сферах деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля снижена с 28% до 26% общей численности работников.

На 2019 год сохранена установленная на 2018 год допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50% общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами. Эта норма не распространяется на территории Приморского края и Астраханской области.

Принятые решения нужны для регулирования привлечения иностранной рабочей силы в отдельные виды экономической деятельности с учётом региональных особенностей рынка труда и необходимости трудоустройства граждан России в приоритетном порядке.

Кроме того, опубликовано Распоряжение Правительства от 15.11.2018 №2496-р, которым на 2019 год устанавливается квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 83480 разрешений на временное проживание в России – на 6880 разрешений меньше, чем в 2018 году.