Из сети «ВКонтакте» теперь можно выгрузить свои данные

Пользователи «ВКонтакте» получили возможность скачивать архив данных, которые собирает о них соцсеть, сообщает издание «Медуза».

«Не всегда и не все данные пользователей могут отображаться в явном виде в интерфейсах «ВКонтакте». Поэтому сегодня мы запустили возможность делать расширенную выгрузку копии этих данных в удобном архиве. Это позволит в любой момент получить наиболее полное и наглядное представление о том, какие данные сохраняются на серверах «ВКонтакте», — сообщил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

Запросить у соцсети архив данных можно здесь.