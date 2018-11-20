Сенатор упрекнула «ужасами войны» недовольных прожиточным минимумом

Член Совета Федерации от Брянской области Екатерина Лахова прокомментировала порталу Regions.ru предложение саратовского депутата Николая Бондаренко, который пришел к выводу, что сумму потребительского продуктового набора необходимо увеличить.

Некоторые слова сенатора вызвали возмущение в соцсетях.

«Я все время думаю о тех, кто прошел войну. Люди, которые пережили ужасы и голод. Какая у них была потребительская корзина? Люди выживали, как могли. И при этом, пройдя столько всего, какие они разумные, какая голова у них светлая! Может, как раз стрессы и лишения тому причиной», — заявила Лахова.

Она признала, что прожиточный минимум и потребительская корзина в РФ очень малы, однако сенатор считает предлагающих повысить минимум «популистами» и «неподготовленными» для власти людьми.

Заметим, что согласно декларации о доходах за 2017 год, госпожа Лахова живет отнюдь не на 3,5 тыс. рублей в месяц. За прошлый год доход сенатора составил 5 млн 660 тыс. рублей.