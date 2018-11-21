Как можно направить обращение в ПФР

Направить обращение в ПФР можно на официальном сайте фонда через «Личный кабинет гражданина» в разделе «Обращения граждан» https://es.pfrf.ru/appeal/ .

Здесь же можно обратиться в Центр консультирования ПФР, задав вопрос онлайн.

Раздел «Обращения граждан» дает возможность направить запрос в электронном виде. В «выпадающих окнах» следует заполнить требуемую информацию, выбрать получателя обращения – свое территориальное подразделение ПФР, ввести текст и отправить. Ответ будет предоставлен посредством электронной почты или почтовой связи. Почтой направляются ответы, содержащие персональные данные, а также информацию об имущественном положении.

Размер интернет-обращения не может превышать 2 тысяч знаков.

Не принимаются к рассмотрению обращения (ответ на них не дается):