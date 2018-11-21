Как быстро узнать свой СНИЛС

Если он срочно понадобится СНИЛС, а «зеленой карточки» под рукой нет – восстановить или просто узнать этот номер очень просто, заверили в ОПФР по Псковской области.

В Личном кабинете на сайте ПФР в разделе «Индивидуальный лицевой счет» запущен сервис подачи заявления на получение дубликата свидетельства обязательного пенсионного страхования с прежним СНИЛС. Сервис формирует страховое свидетельство с указанием ваших ФИО и индивидуального номера в электронном виде (в формате pdf).

Документ формируется в течение нескольких секунд. Его тут же можно распечатать и, при необходимости, предоставить по месту требования.

Для получения дубликата свидетельства на бланке установленного образца нужно обратиться в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ.