Как зарегистрировать работника в системе персонифицированного учета

В соответствии с действующим законодательством РФ первичная регистрация работников в системе персонифицированного учёта производится страхователем. Это его прямая обязанность.

Об этом напоминает отделение ПФР по Ярославской области.

Итогом этой регистрации для работника является получение пенсионного страхового свидетельства (СНИЛС). Также работник может обратиться к работодателю для осуществления обмена и восстановления СНИЛСа и работодатель может выступить третьей стороной взаимоотношений между ПФР и работником.

При приёме на работу работника, не зарегистрированного в системе ОПС, страхователь представляет на это лицо анкету в ПФР в течение двух недель с даты заключения трудового договора или договора ГПХ.

В анкете застрахованного лица в качестве адреса регистрации пишут тот, по которому работник официально зарегистрирован. В случае если анкета заполняется на гражданина иностранного государства – пишут адрес, который зафиксировала миграционная служба при регистрации данного гражданина.

Работодатель передаёт анкету застрахованного лица по форме АДВ-1 в сопровождении описи документов, передаваемых страхователем в ПФР, по форме АДВ-6-1 в ПФР по месту регистрации организации.

Анкету можно сдать как по телекоммуникационным каналам связи, так и на бумажном носителе.

ПФР в течение 5 рабочих дней со дня получения анкеты застрахованного лица открывает лицевой счет и оформляет страховое свидетельство, после чего передаёт его вместе с сопроводительной ведомостью страхователю.

Страхователь в течение недели после получения страхового свидетельства выдаёт его работнику. Работник проверяет правильность содержащихся в страховом свидетельстве сведений и расписывается в сопроводительной ведомости в получении страхового свидетельства.

Если страхователь не имеет возможности выдать страховое свидетельство в связи с длительным (свыше одного месяца) нахождением в командировке застрахованного лица, его длительной болезнью или по иной причине, страхователь проверяет правильность содержащихся в страховом свидетельстве сведений, расписывается за застрахованное лицо в сопроводительной ведомости и принимает меры к передаче страхового свидетельства застрахованному лицу.

В случае неверного указания в страховом свидетельстве фамилии, имени, отчества, даты рождения, места рождения работник (или работодатель в случае длительного отсутствия работника) заполняет заявление об обмене по форме АДВ-2, в котором указывает правильные сведения.

Страхователь в месячный срок после получения в территориальном органе ПФР страховых свидетельств возвращает в ПФР сопроводительную ведомость, а также страховые свидетельства, которые не были выданы застрахованным лицам по причинам невостребования или наличия в них ошибок.