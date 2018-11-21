С Днем бухгалтера! Вы самые-самые

Сегодня у бухгалтеров праздник — День бухгалтера!

Мы вас любим. Почему:

— потому что оставаться бухгалтером в такое время — это подвиг;

— потому что вы разбираетесь в том, к чему другие и подступаться боятся;

— потому что вы украшение любого офиса;

— потому что вы поддержка директоров и гроза налоговиков;

— потому что вы с нами. Спасибо за это!

Хотя праздник и не официальный и даже (о, ужас!) совпадает с Днем работников налоговых органов, «Клерк» поздравляет своих любимых читателей с праздником!

И вообще, мы считаем, что этот праздник больше бухгалтерский. Ведь именно 21 ноября Борис Ельцин в 1996 году подписал закон «О бухгалтерском учете».