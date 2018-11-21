Налоги растут быстрее, чем зарплаты

В последние три года объем уплачиваемых налогов в России рос почти вдвое быстрее зарплат, подсчитали аналитики центра «Финэкспертиза».

Давление на кошелек оказывают три основных сбора: транспортный, имущественный и земельный. С 2015-го по 2017 год собираемость этих налогов выросла на 28%, а зарплаты только на 15%, пишут «Известия».

Собираемость налогов в России увеличивают разными путями даже без повышения ставок, отмечают аналитики. В случае с налогом на имущество его базой становится рыночная стоимость, а в случае с землей — объявляется амнистия, в результате собственников, то есть плательщиков налога, просто становится больше.

Между тем по сравнению с другими странами фискальное бремя в России не самое высокое. Так, в Дании, Франции, Бельгии совокупный удельный вес налоговых поступлений достигает 46% к ВВП, а в России — менее 33%.