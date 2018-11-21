Сколько имущественных налогов уплатили россияне в 2018 году

Пресс-служба Сбербанка представила результаты исследования по имущественным налогам физических лиц в России. В нем дается оценка, какую долю занимают имущественные налоги в доходах россиян, а также динамика изменения фискальной нагрузки в последние годы. В качестве отправной точки были взяты официальные данные.

Согласно статистике Федеральной налоговой службы, за 8 месяцев 2018 года сборы на имущество физлиц увеличились на 31,2 %, поступления транспортного налога на физлиц выросли на 5,6 %, земельного налога — на 1,5 %. Всего россияне уплатили 98,7 млрд рублей имущественных налогов.

Средняя величина транзакции при уплате транспортного налога составила 4261,5 руб., земельного налога — 2087,41 руб., налога на имущество физлиц — 1285,48 руб. Оценка сделана по данным за 10 месяцев 2018 года.

Средний «чек» по всем трем видам налога увеличился за этот период на 4,5 %. В 2017 году прирост составил 3,6 %.

Быстрее других растет средний платеж по налогу на имущество — на 13,4 %, за ним идет земельный налог, который увеличился на 12,7 %. Прямое влияние оказывает переход на использование кадастровой стоимости в качестве базы для начислений. Транспортный налог при этом практически не меняется. Но именно он является самым крупным по общей сумме выплат. На него приходится 64 % от всей уплаченной суммы в выборке, 29 % — это имущественный налог и 7 % — земельный.

Увеличивается и «просрочка» по имущественным налогам. Доля выплат, по которым были начислены налоги и штрафы за 10 месяцев 2018 года, составила 18,7 %. В прошлом году этот показатель был ниже на 1,37 п. п.

Налоги имущественной группы занимают относительно малую долю денежных доходов населения. По итогам 9 месяцев 2018 года средняя сумма уплаченного налога на имущество физлиц составила 0,32 % от подушевого дохода, земельного налога — 0,53 %, транспортного — 1,06 %. Доли земельного налога и налога на имущество физлиц с 2016 года устойчиво растут, а доля транспортного налога наоборот падает.

Налоговая нагрузка в России достаточно равномерно распределена по всей стране, но определенные различия все же есть. Одни из самых незначительных фискальных нагрузок по имущественным налогам — в Ненецком Автономном округе. Средний чек по транспортному налогу здесь составил 0,49 % от подушевого дохода, чек по налогу на имущество — 0,09 %. При этом в Республике Дагестан средний относительный размер платежа по транспортному налогу выше в три раза — 1,76 % от годового дохода. Лидером по налогу на имущество можно назвать Республику Ингушетия (0,86 %).

При уплате налогов клиенты Сбербанка достаточно консервативны при выборе метода совершения платежа. Доля транзакций, совершенных с посещением отделений банка, значительно выше средней по всем прочим операциям. Постепенно снижается и популярность банкоматов: сейчас через них налоги оплачивает лишь 15,6 % клиентов. Остальные перешли в интернет: доля использующих Сбербанк Онлайн по итогам 10 месяцев 2018 года составила 34,4 % против 16,7 % в 2016 г.

Доля пользователей приложения Сбербанк Онлайн, оплачивающих через него имущественные налоги, увеличилось за 10 месяцев почти на четверть. И три четверти клиентов, использующих данный канал, упрощают себе задачу максимально: они совершают операцию сканируя штрихкод, что можно сделать не отходя от почтового ящика.