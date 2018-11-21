Что делать если не приняли декларацию по НДС?

Что делать компании, если у нее не приняли декларацию? Об этом рассказали эксперты «РосКо—Консалтинг и аудит» в блоге компании.

Понятно, что судебные баталии отнимают время и силы, а декларацию нужно сдать здесь и сейчас. Прежде всего, нужно сформировать письмо на имя руководителя налоговой инспекции, указав, что с Вашей стороны исполнены все обязательства по сдаче отчетности через ТКС. Компании следует написать, что в случае непринятия налоговой отчетности она намерена обратиться с жалобой в вышестоящий налоговый орган и прокуратуру. В письме необходимо акцентировать внимание, что своими действиями ИФНС препятствует своевременному и надлежащему исполнению обязанностей налогоплательщика, тем самым нарушают его права, предусмотренные ст.21 НК РФ.

А неблагоприятные последствия в виде штрафов за «несвоевременную» сдачу налоговой отчетности, приостановление операций по счетам в банке, могут нанести существенный имущественный ущерб компании.

Как показывает опыт, устные обращения в налоговую инспекцию к специалистам по работе с декларациями и приему деклараций через ТКС, не возымеют такого эффекта как письменные обращения, которые в случае возникновения судебного спора, будут дополнительным аргументом компании.