Бизнес-омбудсмены просят ФНС разобраться с неправомерными отказами в госрегистрации

20-21 ноября в Москве проходит XII ежегодная конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, в которой принимают участие уполномоченные из всех регионов страны и представители налоговых органов.

Одним из проблемных вопросов, поставленных перед зам.руководителя ФНС Дмитрием Сатиным, стал неправомерный отказ налоговиков в регистрации нового предприятия по признакам «недостоверности» представленных сведений.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калининградской области Георгия Дыханова, за год в области совершается около 20 тысяч регистрационных действий. Две трети из них заключаются в регистрации нового предприятия или смене учредителя/директора существующей компании.

«Практически половина таких действий сопровождается допросами ФНС, – сообщил Дыханов. – В свою очередь, после допроса в половине случаев следует отказ. Очередь в единственную в Калининграде инспекцию, которая занимается регистрацией, растянулась на полтора-два месяца, потому что инспекторы проводят по тридцать допросов в день. Чем вызвана такая активность?».

Участники конференции отметили, что основные причины отказов – «массовый учредитель», «массовый руководитель», «массовые адреса регистрации». Однако в Налоговом кодексе отсутствует четкое определение этих понятий. По результатам обсуждения решено направить в центральный аппарат ФНС обращение с просьбой провести внутриведомственную проверку отдельных регионов, для которых обозначенная проблема особенно актуальна.