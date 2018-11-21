Castorama уйдет из России

Британский ретейлер Kingfisher, владеющий сетью гипермаркетов Castorama, решил уйти с российского рынка. Кроме того, ритейлер покинет рынки Испании и Португалии, передает РИА Новости.

«Это позволит применять нашу стратегию с большей концентрацией и эффективностью на наших ключевых рынках, где мы занимаем лидирующие позиции или можем достичь их», — сказала главный исполнительный директор Kingfisher Вероник Лори.

По словам Лори, Россия — привлекательный рынок, но доля компании на нем относительно небольшая.

Она также добавила, что магазины продолжат работу в обычном режиме.