Налог для самозанятых – это масштабная налоговая льгота

Замглавы Минфина Илья Трунин, выступая накануне на расширенной коллегии ФНС, отметил, что пилотный проект по налогу на профессиональный доход – это наиболее масштабная задача, которая стоит в следующем году перед Минфином и налоговыми органами.

«Это новая налоговая льгота для физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сейчас при получении дохода от своей деятельности физлица должны уплачивать налог по ставке 13 %, а ИП при применении УСН — от 6 % до 15 %, а также уплачивать страховые взносы. Мы предлагаем основную ставку 4 % без дополнительных страховых взносов для тех, кто подходит под условия применения этого налогового режима», — сказал он и подчеркнул, что льготы такого масштаба ранее никогда не предоставлялись.

