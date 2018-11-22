В Москве вырастет стоимость патентов для мигрантов

Стоимость трудового патента на работу для иностранных граждан в Москве вырастет с 4,5 тыс. до 5 тыс. рублей. Соответствующий закон принят Мосгордумой в среду, 21 ноября.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, решение о повышении стоимости патента принято с учетом роста зарплат в секторах экономики столицы, где задействован труд иностранцев.

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам Людмила Гусева заявила, что полученные средства пойдут «на социальные нужды для того, чтобы в том числе и трудовым мигрантам также было комфортнее в нашем городе».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что проблема незаконной трудовой миграции в Москве в основном решена и перестала быть источником беспокойства для жителей столицы, пишет ТАСС. По словам мэра большинство мигрантов работают легально и исправно платят налоги - около 12-14 млрд рублей в год.