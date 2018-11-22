Волонтеры хотят получить дополнительные дни к отпуску

В добровольческих рядах трудятся довольно много граждан, у которых есть основное место работы, и своё свободное время они занимаются волонтёрской деятельностью.

Для таких граждан можно было бы предусмотреть некоторые трудовые льготы, считает автор инициативы, размещенной на сайте РОИ.

Суть предложения – ввести в ТК норму, дающую волонтеру право на получение дополнительного дня к основному отпуску (до 5 дней).

Кроме того, предлагается для этой категории работников предусмотреть возможность выбора даты отдыха по своему усмотрению.