Когда смогут выйти на пенсию обладатели северного стажа

С 01.01.2019 года, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.10.2018г. № 350-ФЗ повышается пенсионный возраст отдельных категорий граждан, в том числе работавших на Крайнем Севере.
Разъяснения на этот счет дает отделение ПФР по Воронежской области.
Для лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющих требуемый страховой стаж и величину ИПК, начиная с 1 января 2019 срок реализации права на досрочное назначение пенсии будет поэтапно (ежегодно на 1 год) увеличен на 5 лет – с 55 до 60 лет для мужчин и с 50 до 55 лет для женщин.
Для граждан, которым в ближайшие два года предстояло выходить на пенсию (в 2019-2020 годах), предусмотрен льготный порядок. Им страховая пенсия по старости назначается на шесть месяцев раньше достижения нового пенсионного возраста.
Мужчины
|Год повышения возраста
|Год рождения
|Возраст
|Год назначения
|2019
|1964 (I полугодие)
|55 лет 6 месяцев
|2019 (II полугодие)
|2019
|1964 (II полугодие)
|55 лет 6 месяцев
|2020 (I полугодие)
|2020
|1965 (I полугодие)
|56 лет 6 месяцев
|2021 (II полугодие)
|2020
|1965 (II полугодие)
|56 лет 6 месяцев
|2022 (I полугодие)
|2021
|1966
|58 лет
|2024
|2022
|1967
|59 лет
|2026
|2023
|1968
|60 лет
|2026
|Год повышения возраста
|Год рождения
|Возраст
|Год назначения
|2019
|1969 (I полугодие)
|50 лет 6 месяцев
|2019 (II полугодие)
|2019
|1969 (II полугодие)
|50 лет 6 месяцев
|2020 (I полугодие)
|2020
|1970 (I полугодие)
|51 год 6 месяцев
|2021 (II полугодие)
|2020
|1970 (II полугодие)
|51 год 6 месяцев
|2022 (I полугодие)
|2021
|1971
|53 года
|2024
|2022
|1972
|54 года
|2026
|2023
|1973
|55 лет
|2026
Также не будет повышаться пенсионный возраст женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях, а также при наличии требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента. Им пенсия назначается по достижении возраста 50 лет.