Когда смогут выйти на пенсию обладатели северного стажа

С 01.01.2019 года, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.10.2018г. № 350-ФЗ повышается пенсионный возраст отдельных категорий граждан, в том числе работавших на Крайнем Севере.

Разъяснения на этот счет дает отделение ПФР по Воронежской области.

Для лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющих требуемый страховой стаж и величину ИПК, начиная с 1 января 2019 срок реализации права на досрочное назначение пенсии будет поэтапно (ежегодно на 1 год) увеличен на 5 лет – с 55 до 60 лет для мужчин и с 50 до 55 лет для женщин.

Для граждан, которым в ближайшие два года предстояло выходить на пенсию (в 2019-2020 годах), предусмотрен льготный порядок. Им страховая пенсия по старости назначается на шесть месяцев раньше достижения нового пенсионного возраста.

Мужчины

Год повышения возраста Год рождения Возраст Год назначения 2019 1964 (I полугодие) 55 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие) 2019 1964 (II полугодие) 55 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие) 2020 1965 (I полугодие) 56 лет 6 месяцев 2021 (II полугодие) 2020 1965 (II полугодие) 56 лет 6 месяцев 2022 (I полугодие) 2021 1966 58 лет 2024 2022 1967 59 лет 2026 2023 1968 60 лет 2026

Год повышения возраста Год рождения Возраст Год назначения 2019 1969 (I полугодие) 50 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие) 2019 1969 (II полугодие) 50 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие) 2020 1970 (I полугодие) 51 год 6 месяцев 2021 (II полугодие) 2020 1970 (II полугодие) 51 год 6 месяцев 2022 (I полугодие) 2021 1971 53 года 2024 2022 1972 54 года 2026 2023 1973 55 лет 2026

Исключение составляют граждане, достигшие до 1 января 2019г. возраста, дающего право на досрочную пенсию за работу на Крайнем Севере, если они не обратились за её назначением либо не реализовали право на пенсию в связи с несоблюдением условий (отсутствие требуемого страхового, «северного» стажа или величины ИПК).

Также не будет повышаться пенсионный возраст женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях, а также при наличии требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента. Им пенсия назначается по достижении возраста 50 лет.