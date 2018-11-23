Клерк.Ру

Когда смогут выйти на пенсию обладатели северного стажа

С 01.01.2019 года, в связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.10.2018г. № 350-ФЗ повышается пенсионный возраст отдельных категорий граждан, в том числе работавших на Крайнем Севере.

Разъяснения на этот счет дает отделение ПФР по Воронежской области.

Для лиц, проработавших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющих требуемый страховой стаж и величину ИПК, начиная с 1 января 2019 срок реализации права на досрочное назначение пенсии будет поэтапно (ежегодно на 1 год) увеличен на 5 лет – с 55 до 60 лет для мужчин и с 50 до 55 лет для женщин.

Для граждан, которым в ближайшие два года предстояло выходить на пенсию (в 2019-2020 годах), предусмотрен льготный порядок. Им страховая пенсия по старости назначается на шесть месяцев раньше достижения нового пенсионного возраста.   

Мужчины

Год повышения возраста

 Год рождения

 Возраст

 Год назначения

2019

 1964 (I полугодие)

 55 лет 6 месяцев

 2019 (II полугодие) 

2019

 1964 (II полугодие)

 55 лет 6 месяцев

 2020 (I полугодие) 

2020

 1965 (I полугодие)

 56 лет 6 месяцев

 2021 (II полугодие) 

2020

 1965 (II полугодие)

 56 лет 6 месяцев

 2022 (I полугодие) 

2021

 1966

 58 лет

 2024

2022

 1967

 59 лет

 2026

2023

 1968

 60 лет

 2026

Женщины

Год повышения возраста

 Год рождения

 Возраст

 Год назначения

2019

 1969 (I полугодие)

 50 лет 6 месяцев

 2019 (II полугодие) 

2019

 1969 (II полугодие)

 50 лет 6 месяцев

 2020 (I полугодие) 

2020

 1970 (I полугодие)

 51 год 6 месяцев

 2021 (II полугодие) 

2020

 1970 (II полугодие)

 51 год 6 месяцев

 2022 (I полугодие) 

2021

 1971

 53 года

 2024

2022

 1972

 54 года

 2026

2023

 1973

 55 лет

 2026

Исключение составляют граждане, достигшие до 1 января 2019г. возраста, дающего право на досрочную пенсию за работу на Крайнем Севере, если они не обратились за её назначением либо не реализовали право на пенсию в связи с несоблюдением условий (отсутствие требуемого страхового, «северного» стажа или величины ИПК).

Также не будет повышаться пенсионный возраст женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях, а также при наличии требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента. Им пенсия назначается по достижении возраста 50 лет.

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