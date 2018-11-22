Крупные компании могут обязать оплачивать сотрудникам фитнес

Депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой обязать крупные компании оплачивать занятия спортом и физической культурой своим сотрудникам.
Минздрав эту инициативу поддержал, передает РИА Новости.
«Занятия физкультурой и спортом являются доказанным элементов профилактики неинфекционных заболеваний. Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физическую культуру», — говорится в ответе замглавы ведомтсва Олега Салагая на запрос депутата.