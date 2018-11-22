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Топ-50 самых быстрорастущих компаний в России

РБК сегодня опубликовал пятый по счету рейтинг самых быстрорастущих компаний страны. 

Рейтинг лидеров роста в 2018 году получился рекордным по ряду показателей — от совокупной выручки участников и среднегодовых темпов роста бизнеса до драматического обновления состава участников (из прошлогоднего списка остались лишь семь компаний) и максимального территориального охвата. 

Прошлогодний лидер рейтинга, строитель инфраструктурных объектов «Бамстройпуть», в этом году потерял в доходах и вовсе не попал в топ-50. Его место заняла Первая тяжеловесная компания (ПТК) — один из крупнейших в стране операторов железнодорожных перевозок. 
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