Топ-50 самых быстрорастущих компаний в России

РБК сегодня опубликовал пятый по счету рейтинг самых быстрорастущих компаний страны.

Рейтинг лидеров роста в 2018 году получился рекордным по ряду показателей — от совокупной выручки участников и среднегодовых темпов роста бизнеса до драматического обновления состава участников (из прошлогоднего списка остались лишь семь компаний) и максимального территориального охвата.

Прошлогодний лидер рейтинга, строитель инфраструктурных объектов «Бамстройпуть», в этом году потерял в доходах и вовсе не попал в топ-50. Его место заняла Первая тяжеловесная компания (ПТК) — один из крупнейших в стране операторов железнодорожных перевозок.

