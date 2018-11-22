На сколько подорожают продукты в 2019 году

Аналитический центр при правительстве сделал расчеты по возможному подорожанию в 2019 году социально значимых товаров: свинины, хлеба, сахара, молока и яиц, пишут «Известия».

Как показали расчеты, больше всего может подорожать сахар-песок — на 11%. Цены на молоко вырастут на 6,1%, на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки первого-второго сортов — на 5,9%, свинина (кроме бескостной) подорожает на 4,3%, яйца куриные — на 4,2%.

«Несмотря на сохранение льготной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в 10% для социально значимых продуктов питания, повышение цен на них в ближайшей перспективе всё же произойдет, — пояснила эксперт центра Анастасия Сысоева. — В большей мере оно будет связано с влиянием косвенных факторов, в частности, с повышением НДС на товары и услуги, сопутствующие производству продовольствия. Кроме того, на цены на продукты питания влияют и неналоговые факторы — например, рост инфляции».

Наибольшая налоговая нагрузка отмечается, в частности, в сегменте хлебобулочных изделий. Дело в том, что в состав этой продукции входит большое количество ингредиентов, часть из которых может закупаться по ставке НДС 18%.