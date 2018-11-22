Прокуратура заплатит 150 000 рублей за блокировку сайта о криптовалютах

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в среду взыскал с прокуратуры города 150 000 руб. в качестве компенсации судебных издержек в пользу Николая Тонкошкурова, владельца сайта bitcoininfo.ru, заблокированного в 2016 г. по требованию прокуроров и без его ведома.

В мае 2018 г. Верховный суд отменил решения петербургских судов, подтвердивших законность блокировки: владельцев сайтов нужно извещать о блокировке сайтов, они имеют безусловное право на участие в процессе, указал суд. Решение Верховного суда стало прецедентным: до того российские суды выносили решения о блокировках без участия владельцев интернет-ресурсов.

Тонкошкуров оценил расходы, понесенные во время тяжбы в 234 450 руб., однако суд снизил эту сумму до 150 000 руб., «соотнеся размер понесенных истцом расходов с объектом судебной защиты, объемом защищаемого права, конкретными обстоятельствами дела», сказано в определении суда.