НПФ Сбербанка возобновил привлечение клиентов по электронному каналу

НПФ Сбербанка после почти годового перерыва вновь приступил к привлечению новых клиентов.

Клиентов привлекают в отделениях Сбербанка в Москве, пишет «Коммерсантъ».

«Сейчас мы в тестовом режиме прорабатываем различные варианты подачи заявлений клиентом, в том числе тестируем и процессы, в рамках которых клиент может самостоятельно подать заявление на портале ЕПГУ», - заявил исполняющий обязанности гендиректора НПФ Александр Прокопенков.

НПФ Сбербанка в предшествующие годы являлся лидером рынка по привлечению клиентов по ОПС, и во многом благодаря сети материнского банка. В основном использовалась технология дистанционной подачи заявления о переводе пенсионных накоплений через удостоверяющие центры. Однако в конце прошлого года ПФР перекрыл этот канал после критики Счетной палаты.

Задержка с внедрением привлечения клиентов через электронный канал в НПФ Сбербанка была связана с технологическими и юридическими проблемами на стороне ЕПГУ.