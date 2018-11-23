Как покупателям вести себя в «черную пятницу»: рекомендации Роспотребнадзора

Последние несколько лет на российском рынке товаров и услуг каждый конец ноября проходит маркетинговая акция «черная пятница». Это событие всегда ознаменовано проведением многочисленных скидочных акций и распродаж различными торговыми организациями. Все это вызывает высокий потребительский интерес и в суматохе многие покупатели становятся жертвами обмана недобросовестных продавцов, которые не в полной мере доводят до сведения покупателя условия проводимых акций.

Роспотребнадзор на своем сайте разместил рекомендации покупателям, как не стать жертвой обмана недобросовестных продавцов, проводящих скидочные акции в период «черной пятницы»

В соответствии с законом «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. Это значит, что покупатель имеет право в доступной форме получить информацию о товарах и условиях их продажи в рамках проводимой магазином «скидочной» акции.

Часто условия приобретения потребителем какого-либо товара предусматривает предоставление скидок на последующие покупки. Подобные условия оформляются дисконтной картой. Соответственно условия ее использования в будущем становятся существенными условиями договора купли\продажи заключенного ранее. Эти условия должны четко давать представление потребителю, когда и при каких условиях можно этой картой пользоваться.

Покупателю также важно знать, что любой товар, приобретённый по акции, подлежит возврату и обмену, в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары.

В частности, если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то в соответствии законом «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки (кроме тех, что входят в «Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 №55).

Если в товаре, приобретенном по акции (со скидкой) обнаружен недостаток, потребитель имеет право требовать:

- замены на товар этой же марки (модели);

- замены на товар другой марки (модели) с перерасчетом цены;

- уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков купленного товара;

- расторжения договор купли-продажи с возвратом денежных средств.