Как зарплаты выросли на 11%

Владимир Туров в своем блоге рассказал, на чем основывался глава Минтруда Максим Топилин, говоря о повышении уровня жизни населения и о росте заработных плат на 11 %.

Итак, позитивный документ от Центробанка, одобренный Советом директоров 26 октября 2018 года: «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов».

Я не поленился и открыл доклад Центрального банка о росте заработных плат. Меня заинтересовало громкое заявление: в среднем за год размер зарплат вырос более чем на 11%. Из чего складывается такой рост?

Первое. Заработные платы выросли более чем на 11% по всей стране в связи с тем, что подняли планку минимальной зарплаты. Соответственно, те работники, которые по ведомости получали минималку, стали получать в 2 раза больше.

Второе. Многие отрасли заставили легализовать зарплаты. Поэтому увеличение зарплат происходит, в том числе, из-за отчетности, легализации и роста официальных заработных плат.