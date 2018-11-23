Как подать заявление о регистрации, если в фирме два руководителя

Уже четыре года, как действуют изменения в законодательство, благодаря которым у организации на законных основаниях может быть несколько должностных лиц, сведения о которых будут отражены в Выписке из ЕГРЮЛ. Об этом напоминают налоговики Кемеровской области.

Таким образом, закон допускает наличие у организации нескольких директоров, действующих совместно, или не зависимо друг от друга, т.е. каждому руководителю можно определить отдельную зону ответственности, отсюда вытекает равноправное независимое управление хозяйствующим обществом (это обязательно должно быть указано в уставе организации).

В целях недопущения внесения в ЕГРЮЛ недостоверных сведений о руководителях необходимо волеизъявление (обращение в регистрирующий орган с заявлением) обоих лиц, факт назначения которых вносится в ЕГРЮЛ. При этом подпись каждого должностного лица может быть удостоверена как нотариально, так и путем проставления электронно-цифровой подписи при подаче заявления в электронном виде. Подача заявления в электронном виде возможна на сайте ФНС России в разделе электронные сервисы - регистрация юридических лиц и ИП, а так же на портале государственных услуг Российской Федерации.