Банки в принудительном порядке заставят реструктуризировать ипотеку

ЦБ подготовил поправки в закон о потребительском займе, которые обяжут банки менять график и размер ежемесячных выплат по ипотечным кредитам.

Должник сможет обратиться с соответствующей просьбой раз в пять лет при наличии определенных условий, пишут «Известия».

Изменения будут возможны в случае снижения дохода семьи в течение трех месяцев не менее чем на 30% или увеличения в том же размере платежа по ипотеке. Должники смогут попросить о предоставлении льготных условий лишь по договорам, заключенным более года назад. При этом просрочка допускается на срок не более 60 дней, а объем задолженности должен составлять не более 10 млн рублей.

После завершения периода реструктуризации долга разница между новым ежемесячным платежом и установленным ранее не может превышать 20%. Кроме того, полная стоимость займа остается прежней.

Между тем эксперты опасаются, что нововведение приведет к злоупотреблениям со стороны недобросовестных заемщиков и увеличит стоимость услуг для других клиентов, так как банки будут закладывать возможность такой принудительной реструктуризации в стоимость кредита.