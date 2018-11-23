Утверждены правила проведения контрольных закупок. В том числе и в интернет-магазинах

Правительство России утвердило правила организации и проведения контрольной закупки при осуществлении отдельных видов госконтроля (надзора). Постановление от 21.11.2018 № 1398 публиковано сегодня на Официальном интернет-портале правовой информации.

Контрольная закупка проводится по основаниям, установленным для проведения внеплановых проверок (часть 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). Проводиться она может только в случае, если проверка соблюдения требований законодательства не может быть произведена другим путем.

Для проведения контрольной закупки должностное лицо органа госконтроля должно внести соответствующее мотивированное представление своему руководителю. По итогам рассмотрения представления издается приказ. Обязательные реквизиты приказа приводятся в постановлении.

Сама закупка «проводится способами, применяемыми потребителями при приобретении товаров (работ, услуг) и совершении соответствующих сделок с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями», то есть в том числе — дистанционно через интернет.

После завершения контрольного мероприятия проводящее ее должностное лицо объявляет продавцу о том, что это была именно контрольная закупка, предъявляет свое удостоверение и копию приказа о проведении такого закупки. Если купленный товар не изымается для исследований и не испорчен в результате этого мероприятия, продавец должен незамедлительно вернуть деньги должностному лицу, а «покупатель» — вернуть товар.

В течение трех часов также должен быть составлен акт о проведении контрольной закупки. Если велась фото- и видеосъемка, ее материалы, а также чеки и другие выданные продавцом документы прилагаются к этому акту. ОБязательные реквизиты акта также приведены в постановлении.

Владельцам интернет-магазинов стоит внимательно ознакомиться с документом. Там подробно расписаны действия контролеров при дистанционных закупках