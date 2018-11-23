Налоговики взялись бороться со сливом данных банкам при регистрации ИП и ООО

Сдав документы на «открытие» ИП, узнать точную дату регистрации совсем не сложно. Для этого даже не нужно мониторить ЕГРИП.

Не волнуйтесь, вам позвонят. Но конечно не налоговые инспекторы, а те, кому ваша регистрация может принести доход. Речь идет о банках.

В последнее время с таким явлением все чаще сталкиваются начинающие бизнесмены. Через несколько дней после сдачи документов, в момент внесения записи в ЕГРИП или ЕГРЮЛ новоиспеченному предпринимателю или директору нового ООО начинают названивать представители кредитных организаций, предлагающих открыть расчетный счет на мегавыгодных условиях.

У бизнесменов вызывает недоумение такая осведомленность банковских работников. Откуда у них контактные данные директора или ИП?

Между тем налоговики намерены бороться с этим явлением. Об этом нам рассказывают наши читатели, которые недавно прошли процедуру регистрации в ИФНС №46 по г. Москве.

При получении документов, предприниматель пожаловался инспекторам, что его одолели своими телефонными звонками банкиры, которые неизвестно как и где добыли его номер телефона.

Инспектор попросил предпринимателя выдать телефонные номера звонивших представителей банков. Эту информацию налоговики заносят в специальную таблицу. В ней аккумулируются данные о телефонных номерах, дате и времени звонков.

Табличка регулярно пополняется по мере выявления таких инцидентов.