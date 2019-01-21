Что поменяется в соцстраховании от несчастных случаев на производстве

Минтруд начал подготовку проекта поправок в Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

Суть поправок – расширение круга лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного на производстве.

В настоящее время безусловное право на получение страховых выплат имеют несовершеннолетние дети умершего застрахованного, иждивенство которых предполагается и не требует доказательств. Также в случае смерти единовременная страховая выплата производится супруге (супругу) застрахованного лица.

Законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного на производстве, включив в него родителей погибшего. Таким образом, введение данного положения позволит улучшить социальную защиту родителей, потерявших сына или дочь в результате несчастного случая на производстве.